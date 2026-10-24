«Спасти вряд ли удастся»: Знаменитое «Орлиное гнездо» Гитлера уничтожил пожар, полиция проверяет поджог

В немецкой Баварии мощный пожар практически уничтожил историческое здание Кельштайнхаус, известное как «Орлиное гнездо» Адольфа Гитлера. По предварительным оценкам, спасти бывший чайный домик нацистского лидера уже не удастся. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на полицию.

Огонь вспыхнул вечером 23 октября на вершине горы Кельштайн неподалёку от Берхтесгадена. Когда пожарные добрались до здания, оно уже было полностью охвачено пламенем. Тушение осложнилось расположением постройки на высоте 1834 метра и трудным подъездом к месту происшествия.

«Он в значительной степени разрушен. Дом, скорее всего, не удастся спасти», — рассказал представитель полиции немецкому изданию.

Правоохранители рассматривают версию поджога. Вскоре после начала пожара был задержан мотоциклист, которого спасатели заметили на дороге, ведущей к зданию. Сейчас следователи выясняют, мог ли мужчина быть причастен к возгоранию. Официально его виновность не установлена.

К борьбе с огнём привлекли около 200 сотрудников экстренных служб. Из-за высокой температуры и задымления спасателям приходилось работать в тяжёлых дыхательных аппаратах. По предварительным данным полиции, в момент пожара внутри никого не было, пострадавших нет.

Кельштайнхаус построили в 1937–1938 годах как представительскую резиденцию для руководства Третьего рейха. Сам Гитлер посещал её сравнительно редко. Здание пережило Вторую мировую войну и с 1952 года использовалось как горный ресторан, став одной из известных туристических достопримечательностей Баварии.

Напомним, в баварском Берхтесгадене поздним вечером пятницы загорелся Кельштайнхаус («Орлиное гнездо») — пламя охватило здание практически целиком. Пожар начался около 22:00 мск, огонь было видно за километры, на месте работают крупные силы спасателей; полиция подтвердила, что здание полностью в огне, и не исключает умышленного поджога.