В Баварии загорелось «Орлиное гнездо» — чайный дом Адольфа Гитлера

Знаменитый Кельштайнхаус, больше известный как «Орлиное гнездо», в баварском Берхтесгадене вспыхнул поздним вечером пятницы — пламя охватило историческое здание практически целиком. По данным Bild, сообщение о пожаре поступило около 22:00 мск, после чего на место экстренно выехали пожарные расчёты и полиция. Огонь оказался настолько сильным, что его было видно за несколько километров, а к борьбе с ним подключились крупные силы спасателей.

Представитель полиции Берхтесгадена подтвердил, что здание полностью охвачено пламенем, и сообщил о масштабной операции пожарных. При этом правоохранители не исключают версию умышленного поджога — по словам стража порядка, у следствия есть основания подозревать криминальный характер возгорания.

«Кельштайнхаус полностью охвачен огнём, пожарные ведут масштабную операцию. Есть подозрение на умышленный поджог», — заявил представитель полиции в комментарии Bild.

Любопытная деталь: по пути к месту происшествия навстречу полицейским выехал мотоциклист. Стражи порядка передали информацию следовавшим за ними пожарным, которые задержали мужчину. На данный момент его связь с возгоранием официально не установлена, а точная причина пожара остаётся неизвестной.

«Связь мотоциклиста с происшествием на данный момент не установлена», — подчеркнул представитель полиции, добавив, что, по предварительным данным, внутри здания во время пожара никого не было и пострадавших нет.

Кельштайнхаус построили в 1937–1938 годах как репрезентативный чайный дом для Адольфа Гитлера — подарок к 50-летию нацистского лидера, хотя сам фюрер бывал там редко, а здание в основном использовали для приёма иностранных гостей и дипломатов. После Второй мировой войны, которую «Орлиное гнездо» пережило почти без повреждений, здание превратили в горную гостиницу — с 1952 года оно работает как ресторан и туристическая достопримечательность на высоте 1834 метра. Сегодня Кельштайнхаус находится в собственности федеральной земли Бавария, и теперь судьба этого исторического объекта, который должен был принимать туристов до 8 ноября, висит на волоске — пожарные продолжают борьбу с огнём.

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