Сбежал с «марша смерти» в 11 лет: В Германии скончался бывший узник Освенцима

Переживший три нацистских концлагеря Герман «Мано» Хелленрайнер скончался в Германии в возрасте 92 лет, не дожив всего трёх дней до своего 93-летия. Как сообщает газета Die Zeit, он умер 16 октября в кругу семьи в коммуне Меттенхайм в Верхней Баварии.

Хелленрайнер происходил из баварской семьи синти — одной из этнических групп цыганского народа. В девять лет нацисты отправили его вместе с родственниками в Освенцим. Позднее мальчик оказался в концлагерях Равенсбрюк и Заксенхаузен.

В 1945 году ему удалось спастись во время одного из «маршей смерти», когда нацисты под конвоем перегоняли заключённых. Истощённого ребёнка забрали с собой освобождённые французские узники концлагерей и увезли во Францию, где его приютила местная семья.

Только в конце 1946 года Хелленрайнер смог вернуться к выжившим родственникам в Мюнхене. После войны он десятилетиями не решался публично рассказывать о пережитом. Как вспоминал исполнительный вице-президент Международного комитета Освенцима Кристоф Хойбнер, воспоминания о том, что нацисты делали с ним в детстве, долгое время оставались слишком тяжёлыми для разговора.

Впоследствии Хелленрайнер стал одним из свидетелей нацистских преступлений против синти и рома и выступал против их дискриминации. Его судьба легла в основу книги Аньи Тукерман «Мано. Мальчик, который не знал, где он находится», опубликованной в 2008 году.

В 2013 году Хелленрайнера наградили орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» за деятельность по сохранению исторической памяти. В 2020 году он участвовал в мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения Освенцима.

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