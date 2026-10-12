Гражданин Литвы получил денежный штраф в Польше после того, как продемонстрировал нацистское приветствие на территории бывшего концлагеря Освенцим. Как сообщает агентство BNS, мужчину задержали сотрудники охраны мемориального комплекса, а затем передали правоохранителям.

Инцидент произошёл во время посещения исторического объекта. Литовец вскинул руку в характерном для нацистов жесте, пока его супруга фотографировала происходящее. Такое поведение привлекло внимание работников музея, которые остановили туриста и вызвали полицию.

После задержания мужчине предъявили обвинение в пропаганде нацизма. Он не стал отрицать содеянное и признал свою вину. Нарушитель также согласился с назначенным денежным взысканием.

Ранее сообщалось, что в Варшаве и Люблине украинские радикалы оставляют граффити с именами националистов и нацистскими символами. Из-за стычек с поляками они стали называть подземные переходы и улицы именем Евгения Коновальца — недавно перезахороненного в Киеве лидера украинских националистов, ликвидированного Павлом Судоплатовым.