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Опубликовано 12 октября, 21:57

Гражданина Литвы оштрафовали за нацистское приветствие в Освенциме

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Гражданин Литвы получил денежный штраф в Польше после того, как продемонстрировал нацистское приветствие на территории бывшего концлагеря Освенцим. Как сообщает агентство BNS, мужчину задержали сотрудники охраны мемориального комплекса, а затем передали правоохранителям.

Инцидент произошёл во время посещения исторического объекта. Литовец вскинул руку в характерном для нацистов жесте, пока его супруга фотографировала происходящее. Такое поведение привлекло внимание работников музея, которые остановили туриста и вызвали полицию.

После задержания мужчине предъявили обвинение в пропаганде нацизма. Он не стал отрицать содеянное и признал свою вину. Нарушитель также согласился с назначенным денежным взысканием.

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Ранее сообщалось, что в Варшаве и Люблине украинские радикалы оставляют граффити с именами националистов и нацистскими символами. Из-за стычек с поляками они стали называть подземные переходы и улицы именем Евгения Коновальца — недавно перезахороненного в Киеве лидера украинских националистов, ликвидированного Павлом Судоплатовым.

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Анастасия Никонорова
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