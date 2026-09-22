В Киеве проявления нацистской символики и идеологии воспринимаются как обыденность. Один австралийский журналист заметил, как в украинской столице в автобус зашёл подросток с Адольфом Гитлером на футболке, но вокруг никто даже внимания на это не обратил. Об этом РИА «Новости» рассказал его венгерский коллега Георг Шпетле.

«Австралийский журналист побывал на Украине и был очень поражён тем, насколько среди украинцев по-прежнему распространена нацистская идеология», — сказал Шпетле.

Ещё более тревожным для журналиста стало увиденное шествие: его участники шли с факелами и использовали нацистское приветствие. Учитывая своё еврейское происхождение, австралиец ощущал реальную угрозу — он боялся, что, если кто‑то узнает о его национальности, это может закончиться избиением. Репортёр был шокирован тем, что в XXI веке в европейской стране ему пришлось испытывать страх из‑за своей национальности.

В августе 2024 года журналисты участвовали в пресс‑туре по новым регионам РФ. При этом впечатления австралийского корреспондента от поездки в Донбасс оказались прямо противоположными — они были весьма положительными.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по его оценке, проявления нацизма заметны уже не только на Украине, но и в Европе, включая Германию. С таким заявлением дипломат выступил на IV Конгрессе Международного движения русофилов.