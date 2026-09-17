Лавров заявил о «метастазах нацизма» в Европе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что видит проявления нацизма уже в самой Европе, в том числе в Германии. Об этом министр сказал на открытии IV Конгресса Международного движения русофилов.

«То, что, помимо поддержки откровенно нацистского режима на Украине, метастазы нацизма уже видны и в самой Европе, в том числе в Германии, это, конечно, очень серьёзный звонок», — заявил Лавров.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства уже высказывался о ситуации в Германии. Он обращал внимание на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о планах усилить германскую армию и сделать её ведущей военной силой Европы. Лавров тогда заявил, что эти намерения получают практическое воплощение, а российское руководство сделает из происходящего соответствующие выводы.

IV Конгресс Международного движения русофилов проходит в Москве с 16 по 18 сентября. Основной площадкой мероприятия стал Музей Победы на Поклонной горе. Ожидается участие около 150 иностранных делегатов более чем из 50 стран.

В программу конгресса вошли Молодёжный форум русофилов и дискуссия «Международное движение русофилов. Взгляд в будущее». Также запланирован запуск Института изучения и поддержки русофильства.

Международное движение русофилов объединяет представителей разных стран, выступающих за сотрудничество с Россией. Его деятельность связана с культурно-гуманитарным взаимодействием, продвижением русского языка, российской культуры, искусства, истории и традиционных духовно-нравственных ценностей.