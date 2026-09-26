Украинские сторонники УПА* оставляют нацистские надписи в польских городах

В Варшаве и Люблине появились граффити с именами украинских националистов и нацистскими символами, которые оставляют переехавшие в Польшу украинские радикалы. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель организации Stop Grave.

«Из-за постоянных стычек с поляками горе-упашники* не придумали ничего лучше, как «обзывать» общественные места — подземные переходы, улицы — именем недавно перезахороненного в Киеве одного из лидеров украинского националистического движения, ликвидированного Павлом Судоплатовым, Евгения Коновальца», — рассказал собеседник агентства.

Рядом размещены числовые комбинации, обозначающие нацистские приветствия и имя Адольфа Гитлера. Этот цифровой код включён Минюстом России в Федеральный список экстремистских материалов.

Ранее посол Украины в Варшаве Василий Боднар сообщил, что число зарегистрированных нападений и других проявлений агрессии против украинцев в Польше выросло. За первое полугодие 2026 года показатель увеличился примерно на 30% по сравнению с тем же периодом годом ранее. С января по июнь польская полиция зафиксировала 180 таких случаев. Для сравнения: за весь 2024 год поступило 267 обращений, за 2025-й — 275.

В 2026 году исторический спор между Польшей и Украиной вокруг УПА* резко обострился после того, как Владимир Зеленский в конце мая присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почётное наименование «Героев УПА»*. Решение вызвало резкую реакцию в Варшаве: президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что героизация УПА* неприемлема для поляков, а премьер Дональд Туск назвал шаг Киева нарушающим историческую чувствительность страны.

В июне конфликт перешёл на дипломатический уровень. Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига, другие украинские чиновники, а затем бывшие президенты объявили об отказе от полученных ранее польских наград.

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