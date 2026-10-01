Магазин Zara угодил в скандал с детским костюмом узника Освенцима на Хэллоуин

Испанский бренд Zara столкнулся с критикой из-за детского костюма к Хэллоуину, который покупатели сравнили с формой узников нацистских концлагерей. После жалоб спорный товар убрали с британского сайта бренда, сообщает Independent.

Детский костюм узника Освенцима на Хэллоуин. Фото © Zara

Речь идёт о комплекте стоимостью 39,99 фунта стерлингов, состоящем из рубашки и шорт. Покупатели обратили внимание на серую ткань с синими вертикальными полосками и заявили, что дизайн напоминает одежду заключённых концлагерей и лагерей смерти времён Холокоста.

Некоторые пользователи также увидели в узоре сходство с колючей проволокой. В социальных сетях развернулась дискуссия, причём часть комментаторов потребовала от Zara снять товар с продажи.

При этом нашлись и те, кто не увидел в дизайне отсылки к трагическим событиям. По их мнению, полосатый костюм скорее напоминает образ Битлджуса из одноимённого фильма.

Директор Центра информации и документации Израиля Наоми Меструм заявила, что подобная ассоциация действительно может возникать и быть болезненной для людей. При этом она призвала не приписывать дизайнерам скрытый умысел и отметила, что не требует официального изъятия костюма.

В службе поддержки Zara сообщили клиентам, что компании известно о ситуации и информация передана на внутреннее рассмотрение. На данный момент комплект исчез с британского сайта, однако официального комментария руководства бренда не поступало.

Для Zara это уже не первый случай, когда детская одежда вызывает подобные претензии. В 2014 году компания сняла с продажи полосатую детскую кофту с жёлтой звездой, а в 2007-м убрала из ассортимента сумку из-за спорного вышитого орнамента.