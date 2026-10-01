Магазин Zara угодил в скандал с детским костюмом узника Освенцима на Хэллоуин
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Испанский бренд Zara столкнулся с критикой из-за детского костюма к Хэллоуину, который покупатели сравнили с формой узников нацистских концлагерей. После жалоб спорный товар убрали с британского сайта бренда, сообщает Independent.
Детский костюм узника Освенцима на Хэллоуин. Фото © Zara
Речь идёт о комплекте стоимостью 39,99 фунта стерлингов, состоящем из рубашки и шорт. Покупатели обратили внимание на серую ткань с синими вертикальными полосками и заявили, что дизайн напоминает одежду заключённых концлагерей и лагерей смерти времён Холокоста.
Некоторые пользователи также увидели в узоре сходство с колючей проволокой. В социальных сетях развернулась дискуссия, причём часть комментаторов потребовала от Zara снять товар с продажи.
При этом нашлись и те, кто не увидел в дизайне отсылки к трагическим событиям. По их мнению, полосатый костюм скорее напоминает образ Битлджуса из одноимённого фильма.
Директор Центра информации и документации Израиля Наоми Меструм заявила, что подобная ассоциация действительно может возникать и быть болезненной для людей. При этом она призвала не приписывать дизайнерам скрытый умысел и отметила, что не требует официального изъятия костюма.
В службе поддержки Zara сообщили клиентам, что компании известно о ситуации и информация передана на внутреннее рассмотрение. На данный момент комплект исчез с британского сайта, однако официального комментария руководства бренда не поступало.
Для Zara это уже не первый случай, когда детская одежда вызывает подобные претензии. В 2014 году компания сняла с продажи полосатую детскую кофту с жёлтой звездой, а в 2007-м убрала из ассортимента сумку из-за спорного вышитого орнамента.
У Zara уже были ситуации, когда дизайн одежды вызывал ассоциации с символами Холокоста. В 2018 году бренд снял с продажи детскую одежду в полоску с жёлтой звездой после критики покупателей, которые увидели сходство с одеждой узников нацистских концлагерей. В 2023 году Zara вновь оказалась в центре скандала из-за рекламной кампании, в которой пользователи увидели отсылки к погибшим мирным жителям на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Компания удалила спорные изображения и принесла извинения покупателям. Ранее Life.ru также подробно рассказывал об истории символов, связанных с Холокостом, включая полосатую лагерную робу, которая стала одним из узнаваемых символов нацистских концлагерей.
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