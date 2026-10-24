В Баварии восстановят «Орлиное гнездо» Гитлера после крупного пожара
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Власти немецкой Баварии намерены восстановить бывший чайный домик Адольфа Гитлера на горе Кельштайн, известный как «Орлиное гнездо». Историческое здание получило серьёзные повреждения в результате пожара. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на главу МВД региона Йоахима Херманна.
«Мы вряд ли можем позволить себе оставить там руины», — заявил Херманн. По его словам, здание является известной исторической достопримечательность, которую ежегодно посещают десятки тысяч человек.
Ранее Life.ru сообщал о задержании 33-летнего мужчины по подозрению в поджоге «Орлиного гнезда» Гитлера. Жителя Берлина остановили неподалёку от места пожара, когда он ехал на мотоцикле навстречу экстренным службам. По данным Bild, при задержании мужчина вёл себя неадекватно.