В Баварии восстановят «Орлиное гнездо» Гитлера после крупного пожара

Власти немецкой Баварии намерены восстановить бывший чайный домик Адольфа Гитлера на горе Кельштайн, известный как «Орлиное гнездо». Историческое здание получило серьёзные повреждения в результате пожара. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на главу МВД региона Йоахима Херманна.

«Мы вряд ли можем позволить себе оставить там руины», — заявил Херманн. По его словам, здание является известной исторической достопримечательность, которую ежегодно посещают десятки тысяч человек.