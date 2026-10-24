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Опубликовано 24 октября, 17:23

В Германии задержали 33-летнего мужчину за поджог «Орлиного гнезда» Гитлера

Обложка © Х / history_under

Обложка © Х / history_under

Подозреваемым в причастности к крупному пожару в бывшем чайном доме Адольфа Гитлера «Орлиное гнездо» в Баварии оказался 33-летний житель Берлина. Мужчину задержали неподалёку от горящего исторического здания. Об этом сообщает Bild со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, задержанный родился в Баварии, однако проживает в немецкой столице. В момент происшествия он передвигался на мотоцикле и встретил экстренные службы, направлявшиеся к месту возгорания.

Сотрудники полиции заблокировали дорогу мотоциклисту и при содействии пожарных задержали его. По информации издания, мужчина вёл себя неадекватно. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

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Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в «Орлином гнезде» Адольфа Гитлера в Баварии. Пламя охватило практически всё здание поздним вечером 23 октября. Огонь был виден за несколько километров, а для его тушения привлекли крупные силы спасателей.

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Александра Мышляева
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