Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 10:43

23 зарплаты на однушку: Где в России тяжелее всего накопить на ипотеку

Жителям Санкт-Петербурга нужно 23 зарплаты на первый взнос за однушку

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жителям Санкт-Петербурга в среднем потребуется 23 зарплаты, чтобы собрать первоначальный взнос на однокомнатную квартиру в новостройке. Это самый высокий показатель среди российских городов. Такие подсчёты привёл Mash Money.

В расчёте использовали квартиру площадью 37 квадратных метров. Её средняя стоимость в Петербурге составляет 12,9 млн рублей, а средняя зарплата — 113 тысяч.

Москва заняла второе место. Там первоначальный взнос оказался самым большим в стране, однако более высокие доходы сокращают срок накопления до 22 зарплат.

В Казани на первый взнос придётся отложить 20 средних зарплат. Далее идут Нижний Новгород и Уфа — 19 и 18 зарплат соответственно. Самым доступным среди городов-миллионников оказался Красноярск. Там на первоначальный взнос потребуется около года средних доходов.

День ипотеки 2026: правда о ставках, каникулах и биометрии — как не лишиться квартиры
День ипотеки 2026: правда о ставках, каникулах и биометрии — как не лишиться квартиры

На рынке жилья растёт интерес к вторичным квартирам: с начала осени спрос на готовое жильё увеличился на 14% в годовом выражении. Покупатели всё чаще выбирают такие варианты, поскольку новостройки дорожают, а накопить на первый взнос становится сложнее. В августе медианная цена предложения на вторичном рынке России составила 144 тысячи рублей за квадратный метр.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • недвижимость
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar