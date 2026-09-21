23 зарплаты на однушку: Где в России тяжелее всего накопить на ипотеку

Жителям Санкт-Петербурга в среднем потребуется 23 зарплаты, чтобы собрать первоначальный взнос на однокомнатную квартиру в новостройке. Это самый высокий показатель среди российских городов. Такие подсчёты привёл Mash Money.

В расчёте использовали квартиру площадью 37 квадратных метров. Её средняя стоимость в Петербурге составляет 12,9 млн рублей, а средняя зарплата — 113 тысяч.

Москва заняла второе место. Там первоначальный взнос оказался самым большим в стране, однако более высокие доходы сокращают срок накопления до 22 зарплат.

В Казани на первый взнос придётся отложить 20 средних зарплат. Далее идут Нижний Новгород и Уфа — 19 и 18 зарплат соответственно. Самым доступным среди городов-миллионников оказался Красноярск. Там на первоначальный взнос потребуется около года средних доходов.

На рынке жилья растёт интерес к вторичным квартирам: с начала осени спрос на готовое жильё увеличился на 14% в годовом выражении. Покупатели всё чаще выбирают такие варианты, поскольку новостройки дорожают, а накопить на первый взнос становится сложнее. В августе медианная цена предложения на вторичном рынке России составила 144 тысячи рублей за квадратный метр.