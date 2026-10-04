24 человека пострадали при пожаре в кемпинге на озере Гарда

Два десятка мобильных домов загорелись в кемпинге на берегу озера Гарда в Италии, в результате пострадали 24 человека. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Пожар вспыхнул ранним утром в городе Пескьера-дель-Гарда провинции Верона. В это время кемпинг продолжал принимать гостей, поэтому внутри находились отдыхающие. По предварительным данным, один пострадавший был госпитализирован по красному коду. Ещё семь человек получили жёлтый код, 16 — зелёный.

На месте работали около 20 пожарных с пятью машинами, а также шесть бригад скорой помощи. Пострадавших доставляли в больницу Пескьеры-дель-Гарда, другие медицинские учреждения района также привели в готовность.

Работу спасателей осложняли находившиеся на территории баллоны со сжиженным газом и автомобили. Во время пожара был слышен взрыв. Причина возгорания пока не установлена. К настоящему моменту ситуацию удалось взять под контроль, спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в округе Лос-Анджелес бушует пожар Bouquet Fire площадью около 341 гектара, начавшийся 3 октября в национальном лесу Анджелес. Огонь быстро распространяется в гористой местности к северо-востоку от Санта-Клариты, угрожая зданиям и ЛЭП, поэтому в части районов объявлена обязательная эвакуация, а жителей других просят готовиться к возможному отъезду.