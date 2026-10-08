24% россиян скрывают деньги от семьи — одни ради подушки, другие ради хотелок

Около четверти россиян скрывают деньги от партнёров. Психологи объяснили, что женщины чаще формируют тайный запас на случай финансовой зависимости, а мужчины утаивают доходы, чтобы тратить их на покупки, которые могут вызвать споры, пишет Mash Money.

Для женщин такая стратегия нередко становится страховкой. Если собственного заработка нет или он значительно меньше дохода партнёра, накопления дают возможность сохранить финансовую самостоятельность в случае проблем в отношениях. При этом наличие личного резерва не обязательно говорит о недоверии к супругу или партнёру.

У мужчин причиной чаще становятся разногласия из-за расходов. К примеру, покупка видеокарты за 70 тыс. рублей может показаться одному человеку необходимой, а другому — бессмысленной тратой. Если подобные разговоры постоянно заканчиваются конфликтами, часть дохода проще не раскрывать и тратить без согласования.

Психологи также связывают скрытые накопления с ростом заработка. Когда денег становится больше, у человека появляются собственные планы — от хобби и крупных покупок до инвестиций. При небольшом доходе, напротив, партнёры чаще довольствуются совместными расходами и не видят необходимости создавать финансовый «тайник».

А ранее клинический психолог рассказала, что высокий доход может создать проблемы в отношениях, если деньги становятся основным инструментом контроля над партнёром. По её словам, финансовая независимость даёт человеку стабильность, свободу и чувство защищённости. Однако проблема возникает, когда деньги становятся главным средством влияния на другого человека. Тревожным сигналом может служить ситуация, когда без финансового превосходства человек ощущает, что его мнение и желания игнорируются.