Деньги как способ контроля: Когда высокий заработок разрушает отношения

Высокий заработок может стать проблемой в отношениях, если человек начинает использовать деньги как основной способ контролировать партнёра. Такое мнение высказала клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1».

Поводом для обсуждения стали слова актрисы Ирины Горбачёвой о том, что раньше её привлекали мужчины с меньшим доходом. По признанию артистки, финансовая зависимость партнёра давала ей ощущение контроля.

Сальникова объяснила, что сама по себе материальная обеспеченность даёт человеку стабильность, свободу и чувство защищённости. Проблема возникает в тот момент, когда деньги становятся главным рычагом влияния на другого.

По словам психолога, тревожным признаком можно считать ситуацию, когда без финансового преимущества человек чувствует, что его мнение и желания перестают учитывать. Эксперт сравнила подобную модель поведения с чертами, характерными для нарциссических людей.

При этом деньги могут оставаться одним из инструментов влияния в отношениях, считает специалист. Однако они не должны заменять диалог, аргументы и способность партнёров слышать друг друга.

«Если этого без денег нет, то это плохой знак. Это как раз черта нарциссических людей. Это относится и к женщинам: влиять с помощью денег с психологической точки зрения — нездоровая история», — объяснила Сальникова.

Ранее Life.ru рассказывал, почему раздельный семейный бюджет иногда становится признаком недоверия между супругами. Психолог отмечал, что универсального способа распределять деньги в семье нет, а финансовые договорённости зависят от конкретной пары.