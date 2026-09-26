«Налопалась агрессии»: Ирина Горбачёва призналась, что любит альфонсов

Актриса Ирина Горбачёва рассказала о своих прошлых отношениях с мужчинами, которые зарабатывали меньше неё. По словам артистки, она поняла, что такая модель ей подходит не всегда.

Горбачёва призналась, что раньше её привлекали мужчины, зависевшие от неё финансово. Актриса считает, что в таких отношениях ей было проще контролировать ситуацию.

«Альфонса любить — это очень выгодно для таких женщин, как я. Для таких, которые налопались терпения по отношению к тому, кто проявляет агрессию. Поэтому чем больше [мужчина] будет зависеть от меня, тем мне удобнее. Мне это классно. Меня это устраивает», — пояснила Горбачёва.

При этом артистка заявила, что осознала проблему и решила изменить свой подход к отношениям. Сейчас она хочет видеть рядом человека, который будет равным ей по внутренним качествам.

«У мужчины, с которым я бы хотела строить свои отношения, есть определение. Я бы хотела, чтобы энергетически этот человек был не меньше, чем я. Финансово он может быть в разном состоянии, но я бы хотела, чтобы мы были либо на равных, либо чтобы он зарабатывал больше», — добавила актриса.

Ранее Ирина Горбачёва заявила, что пока не собирается вступать в новые отношения. Причины такого решения актриса раскрывать не стала. Поклонники восприняли это как шутку.