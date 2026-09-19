245 тысяч в долг без сознания: Москвич обвинил рехаб в странной схеме с кредитами

50-летний москвич заявил, что его против воли доставили в столичный рехаб Allclinic, а затем оформили на его имя микрозайм и списали деньги за медицинские услуги, которые, по словам мужчины и его родственников, он не получал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам мужчины, имя которого СМИ изменили на Герасим, двое неизвестных увезли его, когда он возвращался домой после встречи с друзьями на севере Москвы. Позднее родственникам сообщили, что мужчина находится в клинике и якобы самостоятельно оплатил лечение.

Семья утверждает, что со счёта Герасима перевели последние 31 тысячу рублей, а на его имя оформили микрозайм на 245 тысяч. Из полученной суммы, по их словам, пытались списать ещё 42 тысячи рублей. Сам мужчина настаивает, что в тот момент находился в состоянии, при котором не мог самостоятельно подписывать документы или проводить платежи.

Родственники также заявили, что за медицинские анализы им выставили счёт на 73 тысячи рублей, однако позднее вместо результатов якобы предоставили электрокардиограмму другого человека с такой же фамилией.

По данным Mash, вернуть мужчину семье удалось после обращения родственников в Следственный комитет и намерения обратиться в прокуратуру. Сейчас он находится в больнице, а близкие собираются подать официальное заявление.

Герасим утверждает, что в учреждении могут находиться ещё более десяти человек в схожей ситуации. Независимого подтверждения этих слов на момент публикации нет.

Allclinic указывает на своём сайте, что медицинские услуги под этим брендом оказывает ООО «Клиника НП». Mash сообщил, что пытался получить комментарий представителей клиники, однако на звонки журналистов не ответили.

Ранее жительница Петербурга обвинила сотрудников реабилитационного центра «Выбор» в насилии и издевательствах. По её словам, её силой увезли из дома, отобрали телефон и держали без сна, а самым суровым наказанием были двое суток на деревянном пне с запретом вставать, есть и пить. Она также заявила об избиениях и изнасиловании несовершеннолетней сотрудником центра и после трёх месяцев обратилась в полицию.