В Харьковской области 25 украинских военнослужащих, ранее объявленных в розыск за дезертирство, вновь самовольно покинули расположение части и скрылись в жилых домах. Побег произошёл вскоре после их прибытия в населённый пункт Вишневое. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

Перед отправкой военных готовили в Ужгороде Закарпатской области. С ними проводили занятия специалисты 86-го центра психологической поддержки ВСУ, рассчитывая вернуть бойцов к исполнению служебных обязанностей. Однако предпринятые меры, как утверждается, не принесли ожидаемого результата.

Едва оказавшись на новом месте, все 25 человек разошлись в неизвестных направлениях. Связано это с опасениями повторной отправки на передовую. Военнослужащие считают, что их везут не лечить, а «на убой».

Сейчас в Вишнёвом организованы поисковые мероприятия. Представители военной службы правопорядка совместно с комендантскими подразделениями 10-го армейского корпуса ВСУ проверяют жилые постройки, пытаясь установить местонахождение беглецов.