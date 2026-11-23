25 дезертиров из ВСУ заново сбежали из воинской части и спрятались в домах мирных жителей
25 украинских дезертиров повторно сбежали из части в Харьковской области
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В Харьковской области 25 украинских военнослужащих, ранее объявленных в розыск за дезертирство, вновь самовольно покинули расположение части и скрылись в жилых домах. Побег произошёл вскоре после их прибытия в населённый пункт Вишневое. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
Перед отправкой военных готовили в Ужгороде Закарпатской области. С ними проводили занятия специалисты 86-го центра психологической поддержки ВСУ, рассчитывая вернуть бойцов к исполнению служебных обязанностей. Однако предпринятые меры, как утверждается, не принесли ожидаемого результата.
Едва оказавшись на новом месте, все 25 человек разошлись в неизвестных направлениях. Связано это с опасениями повторной отправки на передовую. Военнослужащие считают, что их везут не лечить, а «на убой».
Сейчас в Вишнёвом организованы поисковые мероприятия. Представители военной службы правопорядка совместно с комендантскими подразделениями 10-го армейского корпуса ВСУ проверяют жилые постройки, пытаясь установить местонахождение беглецов.
Ранее Life.ru сообщал о побеге украинского военнослужащего из больницы в Чернигове после задержания за дезертирство. Мужчина забрал вещи уснувшего сотрудника охраны и покинул медицинское учреждение. Обстоятельства его госпитализации источники описывали по-разному.