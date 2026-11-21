В Чернигове военнослужащий ВСУ Игорь Романов сбежал из больницы, куда попал с травмами после ареста за самовольное оставление части. По данным украинского телеканала «Общественное», он похитил вещи младшего инспектора, который спал на посту, и покинул медучреждение. Куда он направился, неизвестно.

Причины госпитализации Романова источники описывают по-разному. В городском СИЗО заявили, что он сам нанёс себе повреждения. Некоторые паблики предположили, что военного избили в одной из предполагаемых пыточных для украинских дезертиров.

Ранее Life.ru писал о 18 подпольных пыточных тюрьмах в Киеве. По словам источников, в таких помещениях находятся десятки самодельных камер для незаконно задержанных.