Узник очередной пыточной? Украинский дезертир сбежал после госпитализации с совсем не боевыми травмами
В Чернигове военный ВСУ сбежал из больницы после ареста за дезертирство
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Чернигове военнослужащий ВСУ Игорь Романов сбежал из больницы, куда попал с травмами после ареста за самовольное оставление части. По данным украинского телеканала «Общественное», он похитил вещи младшего инспектора, который спал на посту, и покинул медучреждение. Куда он направился, неизвестно.
Причины госпитализации Романова источники описывают по-разному. В городском СИЗО заявили, что он сам нанёс себе повреждения. Некоторые паблики предположили, что военного избили в одной из предполагаемых пыточных для украинских дезертиров.
Ранее Life.ru писал о 18 подпольных пыточных тюрьмах в Киеве. По словам источников, в таких помещениях находятся десятки самодельных камер для незаконно задержанных.
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