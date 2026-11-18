Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал страну государством, в котором, по его оценке, перестали работать Конституция, законы и система правосудия. С резкой критикой украинских властей политик выступил на пресс-конференции.

«Что такое Украина сейчас? Это государство, в котором не действует ни конституция, ни законодательные акты, ни правосудие, ни правоохранительная система, ни международные нормы и правила, которые ратифицированы были Украиной за эти годы. Не действует ничего», — заявил Азаров.

В качестве одного из примеров он привёл ситуацию с принудительной мобилизацией. По словам экс-премьера, задержанные сотрудники украинских военкоматов мужчины могут оказаться в закрытых помещениях без возможности связаться с родственниками. Азаров также обвинил причастных к таким задержаниям лиц в вымогательстве денег.

«Человека пакуют (в автобус). Всё — он потерял свою фамилию, потерял свой паспорт, место жительства, связь с родными и близкими. Его также без учета помещают в эту пыточную. Там от него добиваются, чтобы его родственники заплатили деньги. Держат столько, сколько нужно. Если нужно, убивают, закапывают», — сказал политик.

Отдельно Азаров остановился на событиях в Петропавловской Борщаговке под Киевом. В начале ноября там вспыхнули протесты после появления сообщений о незаконном удержании и пытках людей в подвале здания, включая подростка.

Бывший глава правительства раскритиковал действия украинских силовиков в отношении участников акции. По его словам, вместо расследования сообщений о жестоком обращении с людьми власти начали преследовать протестующих. Среди задержанных оказались медик и водитель скорой помощи, приехавшие к зданию.