Украинская полиция предъявила обвинения 15 участникам акции протеста, прошедшей у дома в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом, где в подвале незаконно удерживали и избивали людей. Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Как уточняется, правоохранители провели 33 обыска по местам жительства фигурантов дела. После этого обвинения были предъявлены 15 людям, участвовавшим в протесте у тайной пыточной.

Скандал вокруг этого объекта разгорелся в начале ноября, когда к дому в Петропавловской Борщаговке начали стекаться местные жители и активисты. Поводом стали сообщения о том, что в подвале здания удерживали людей против их воли и применяли к ним насилие.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский назвал постановкой скандал вокруг предполагаемой тайной тюрьмы под Киевом. По его словам, события в Петропавловской Борщаговке были заранее подготовлены. Особое внимание он уделил медику Валентине Молодой, которая приехала к зданию и привлекла внимание общественности к происходящему.