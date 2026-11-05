Главным «преступлением» Валентины Молодой, арестованной после скандала вокруг предполагаемой пыточной под Киевом, стала её готовность жертвовать собой ради других украинцев. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артём Дмитрук, обвинив украинские власти в преследовании женщины, которая приехала к зданию в Петропавловской Борщаговке, чтобы помочь находившимся там людям.

«Самое главное «преступление», которое она совершила, — это её жертвенность по отношению к Украине и украинскому народу. Она жертвовала собой ради других людей», — написал парламентарий в Telegram.

Дмитрук назвал Молодую героиней и выразил уверенность, что на Украине немало людей, готовых так же самоотверженно помогать окружающим. Он подчеркнул, что женщину пытаются дискредитировать после того, как она оказалась в центре резонансной истории с незаконным удержанием и избиением военнослужащих.

Депутат отверг публичные обвинения в адрес Молодой, в том числе сомнения в её медицинской квалификации. Он заявил, что её деятельность подтверждается документами и видеоматериалами, а попытки очернить женщину не способны перечеркнуть её поступки.

Ситуацию вокруг задержанной парламентарий сравнил с собственным опытом борьбы против мошеннических колл-центров. По утверждению Дмитрука, во время этой работы он также столкнулся с давлением со стороны украинских силовых структур и обвинениями в связях с Россией. Депутат считает, что за незаконными центрами и предполагаемыми местами пыток могут стоять одни и те же покровители.

Отдельно Дмитрук раскритиковал украинские власти, назвав их реакцию на скандал антиукраинской и антинародной. Парламентарий добавил, что происходящее показало истинное отношение руководства страны к людям, которые пытаются защищать права других граждан.

«Валентина — герой. И я верю и надеюсь, что она освободится и продолжит свою мирную, человеческую миссию», — заключил Дмитрук.

Напомним, Валентину Молодую арестовали в Киеве без права внесения залога после скандала вокруг тайной тюрьмы. Женщина одной из первых прибыла к зданию в Петропавловской Борщаговке и сообщила о пытках находившихся внутри военнослужащих. Представители «Азова»* подтвердили, что четверо военных получили травмы, и пообещали провести проверку. Украинские правоохранители отвергли сообщения о тайной тюрьме, а против самой Молодой возбудили уголовное дело. Кроме того, её карточка появилась на сайте «Миротворец»**.