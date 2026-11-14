Владимир Зеленский назвал заранее подготовленной историей скандал вокруг тайной тюрьмы в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Особое внимание он уделил медику Валентине Молодой, которая одной из первых приехала к зданию и привлекла внимание к происходящему.

«Это подготовленная история. Совершенно. На мой взгляд, и по тому, что я видел в материалах. Все видели женщину, которая всё это начала, и могли посмотреть — кто она, какая у неё мотивация», — заявил Зеленский.

Поводом для его высказывания стали события 2 ноября. Тогда возле одного из домов в Петропавловской Борщаговке собрались десятки людей. Они требовали освободить находившихся внутри граждан, которых незаконно удерживали участники «Азова»*.

Разбираться с ситуацией приехали глава офиса Зеленского Кирилл Буданов** и командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Последний утверждал, что в помещении находились военнослужащие, в том числе самовольно покинувшие свои части. При этом, согласно сообщениям СМИ, среди удерживаемых был подросток.

После резонансного инцидента под стражей оказались Валентина Молодая, водитель скорой помощи и ещё одна женщина, участвовавшие в событиях возле здания.

Ранее Life.ru сообщал, что МВД Украины завершило служебную проверку после скандала с тайной тюрьмой под Киевом, однако установить виновных не удалось. По словам главы ведомства Ивана Выговского, материалы расследования передадут в Государственное бюро расследований для правовой оценки действий нацгвардейцев. При этом министр отверг обвинения в незаконном удержании людей в частном доме.