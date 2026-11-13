На Украине завершили служебное расследование скандала вокруг тайной тюрьмы подразделения «Азов»* в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Иван Выговский во время выступления в Верховной раде. По его словам, виновных найти не удалось.

По словам министра, внутренняя проверка завершилась 12 ноября. Её результаты передадут в ГБР, сотрудники которого должны дать правовую оценку действиям украинских нацгвардейцев. Уголовное производство возбуждено по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

При этом Выговский выступил в защиту силовиков. Он не признаёт, что в частном доме удерживались десятки человек.

Скандал разгорелся 2 ноября, когда возле здания, используемого подразделением «Азова»*, собрались местные жители. В социальных сетях распространялись сообщения, что внутри удерживали около 40 военнослужащих, в том числе вернувшихся после самовольного оставления частей. Также появлялись обвинения в избиениях и жестоком обращении с людьми.

Ситуация переросла в столкновения между собравшимися и правоохранителями. Участники акции повредили ограждение здания и служебный транспорт. По информации украинского МВД, в протестах участвовали более 160 человек, из которых свыше 20 проявляли особую активность.

Ранее Life.ru рассказывал о скандале вокруг тайной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что история получила широкий международный резонанс, несмотря на попытки европейских структур защитить репутацию украинских властей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также обвинила Киев в сокрытии обстоятельств произошедшего. Дипломат поддержала женщин, задержанных после того, как они попытались оказать медицинскую помощь людям, находившимся в здании.

Скандал привлёк внимание и европейских политиков. Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала от правительства ФРГ объяснений со стороны Владимира Зеленского. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с ещё более жёстким заявлением. Он призвал полностью прекратить финансовую и военную помощь Украине, подчеркнув, что Париж не должен финансировать действия киевских властей.

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