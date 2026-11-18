Российские силовики заявили о 18 подпольных пыточных тюрьмах в Киеве
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В Киеве действуют 18 подпольных тюрем. По данным российских силовых структур, это наибольшее количество тайных пыточных в сравнении с другими городами Украины.
«Наибольшее число так называемых пыточных на Украине находится в Киеве. Их число близится к 20, а именно — 18 таких незаконных тюрем», — приводит ТАСС комментарий силовиков.
Источники связали количество таких объектов с большой численностью населения столицы и концентрацией военнослужащих. По их данным, киевские подпольные тюрьмы занимают крупные помещения, внутри которых находятся десятки самодельных камер для незаконно задержанных.
Ранее Life.ru сообщал о заявлении представителя одесского подполья, который оценил число тайных тюрем на Украине в 50–70. По его словам, в периоды обострения обстановки в пыточных содержат до трёх-четырёх тысяч человек. Недавно Государственное бюро расследований Украины открыло дело о возможном превышении военными служебных полномочий. Украинские власти отрицают существование пыточной, но следователи продолжают выяснять обстоятельства содержания военнослужащих.