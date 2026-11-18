В Киеве действуют 18 подпольных тюрем. По данным российских силовых структур, это наибольшее количество тайных пыточных в сравнении с другими городами Украины.

«Наибольшее число так называемых пыточных на Украине находится в Киеве. Их число близится к 20, а именно — 18 таких незаконных тюрем», — приводит ТАСС комментарий силовиков.