25 лет колонии и два штрафа: В Курске вынесли приговор по делу о покушении на чиновника

2-й Западный окружной военный суд приговорил 54-летнего предпринимателя из Курска Сергея Мазура* к 25 годам лишения свободы по делу о покушении на теракт и подготовке к посягательству на жизнь государственного деятеля Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Первые семь лет осуждённый должен провести в тюрьме, оставшиеся 18 лет — в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд назначил Мазуру* два штрафа — на 1,6 млн и 60 тысяч рублей. Дополнительным наказанием стало ограничение свободы сроком на полтора года.

Мазур* — гражданин России, уроженец Винницкой области. Он включён в российский перечень террористов.

Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовку террористического акта в Курской области. Целью злоумышленника должен был стать один из высокопоставленных представителей региональных органов власти. Мужчина действовал по прямым указаниям представителя Главного управления разведки Минобороны Украины. Задержанный вёл скрытное визуальное наблюдение у здания областного правительства. В его задачи входило отслеживание маршрутов передвижения чиновника, фиксация времени его прибытия и убытия, а также подбор точки для закладки взрывного устройства.