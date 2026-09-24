25-летний британец умер от передозировки капсулами с кофеином

25-летний британец Альфи Годдард случайно умер от передозировки капсулами с кофеином, которые заказывал через интернет. К такому выводу пришёл коронер по итогам расследования смерти молодого человека в Колчестере, сообщает Daily Mail.

Годдард жил в доме сопровождаемого проживания International House. Вечером 28 октября 2025 года его заметили на улице босиком и в состоянии спутанности сознания. Молодому человеку вызвали скорую помощь. По дороге в больницу у британца произошла остановка сердца. Спасти его не удалось.

Токсикологическая экспертиза обнаружила в организме Годдарда концентрацию кофеина, соответствующую смертельному отравлению. Следствие пришло к выводу, что именно кофеиновая интоксикация стала причиной смерти, а передозировка произошла случайно. Официальная база коронерской службы Эссекса также указывает итог расследования — accident, то есть несчастный случай.

После случившегося в комнате молодого человека полицейские нашли запас кофеиновых капсул. По данным расследования, препарат он приобретал через интернет.

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