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Опубликовано 25 сентября, 21:24

25 моряков с загоревшегося «Триумфа» доставлены в Петропавловск-Камчатский

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvov

Все 25 спасённых членов экипажа судна «Триумф», загоревшегося у берегов Камчатки, доставлены в Петропавловск-Камчатский. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на данные диспетчерской службы наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Моряков привезло судно «Персей». После прибытия в порт их начали переправлять на берег на катерах. Пожар на «Триумфе» произошёл 25 сентября у южного побережья Камчатского полуострова, к востоку от мыса Ходжелайка. На борту в тот момент находились 29 человек.

Экипаж покинул горящее судно на спасательных плотах, 25 моряков подобрал «Персей». По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Спасательное судно «Суворовец» направят к горящему у мыса Поворотный «Триумфу»
Спасательное судно «Суворовец» направят к горящему у мыса Поворотный «Триумфу»

Ранее Life.ru писал, что капитана загоревшегося у берегов Приморья судна «Триумф» спасли, однако судьба ещё четырёх членов экипажа остаётся неизвестной. Кроме того, число пострадавших выросло до семи человек, сообщили в диспетчерской службе наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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