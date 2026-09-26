25 моряков с загоревшегося «Триумфа» доставлены в Петропавловск-Камчатский

Все 25 спасённых членов экипажа судна «Триумф», загоревшегося у берегов Камчатки, доставлены в Петропавловск-Камчатский. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на данные диспетчерской службы наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Моряков привезло судно «Персей». После прибытия в порт их начали переправлять на берег на катерах. Пожар на «Триумфе» произошёл 25 сентября у южного побережья Камчатского полуострова, к востоку от мыса Ходжелайка. На борту в тот момент находились 29 человек.

Экипаж покинул горящее судно на спасательных плотах, 25 моряков подобрал «Персей». По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Ранее Life.ru писал, что капитана загоревшегося у берегов Приморья судна «Триумф» спасли, однако судьба ещё четырёх членов экипажа остаётся неизвестной. Кроме того, число пострадавших выросло до семи человек, сообщили в диспетчерской службе наблюдения за флотом Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.