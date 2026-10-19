25 тысяч рублей за ночь с тараканами: Россиянку шокировала квартира у пляжа в США

Российская туристка заплатила около 25 тысяч рублей за сутки аренды квартиры в Лос-Анджелесе, но вместо комфортного жилья обнаружила старый ремонт, запах канализации и тараканов в ванной. О неудачном опыте путешествия девушка по имени Полина рассказала «Ленте.ру».

Россиянка вместе с подругами решила остановиться неподалёку от популярного пляжа Венис-Бич. Девушки нашли квартиру за 300 долларов в сутки и рассчитывали получить жильё, соответствующее фотографиям на сайте бронирования.

Однако после заселения путешественниц ждало разочарование. По словам Полины, квартира оказалась значительно меньше ожидаемого, а её состояние совершенно не соответствовало рекламным снимкам.

Неприятным сюрпризом стал сильный запах канализации. Кроме того, в квартире обнаружился старый ремонт, а в ванной комнате девушки заметили ползающих тараканов. Туристки пожаловались владельцам жилья на условия проживания, однако, по словам россиянки, никакой компенсации за обнаруженные недостатки им не предложили.

После случившегося Полина сделала неутешительные выводы о соотношении стоимости и качества услуг в США. Она считает, что даже высокая цена не гарантирует путешественникам комфортного проживания.

«Во время путешествия в Америке нужно быть готовым к тому, что за очень большие деньги вы всегда получаете максимально среднее обслуживание и уровень комфорта. Это касается вообще всех сфер и услуг», — поделилась девушка.

Ранее Life.ru сообщал, что застрявших на Маврикии российских туристок выселили из отеля и поселили в доме с тараканами. Девушки утверждали, что из-за проблем с авиасообщением не смогли вовремя вернуться домой, а вместо гостиничного номера получили жильё с насекомыми.