Российская туристка потеряла способность говорить после укуса комара во Вьетнаме

Российская туристка, работающая врачом, оказалась на больничной койке во Вьетнаме в тяжёлом состоянии после попытки самостоятельно справиться с симптомами лихорадки денге. Пациентка находится в местном госпитале уже шестые сутки и временно потеряла способность разговаривать, пишет Mash.

Первые признаки недомогания проявились во время отпуска: женщина по имени Мария почувствовала сильную головную боль, также поднялась температура. Посчитав, что наступило улучшение, россиянка продолжила отдых, однако вскоре её состояние резко ухудшилось. Началось носовое кровотечение, появился сильный зуд на ладонях и ступнях, а анализы зафиксировали критическое падение уровня тромбоцитов в крови, после чего потребовалась экстренная госпитализация.

На данный момент тело пострадавшей покрыто сыпью, она испытывает изнуряющую слабость, проваливается в сон каждые три часа и не может говорить.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, передающееся через укусы зараженных насекомых. В тяжёлых формах инфекция провоцирует внутренние кровотечения, непрекращающуюся рвоту и дыхательную недостаточность.

Ранее Life.ru писал, что российские туристы в Турции столкнулись с нападениями уличных кошек: за последние дни сразу несколько человек обратились к врачам после укусов и глубоких царапин.