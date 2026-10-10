«Кошачья ОПГ» кошмарит туристов в Турции: Россияне идут к врачам после укусов и царапин

Российские туристы в Турции столкнулись с нападениями уличных кошек: за последние дни сразу несколько человек обратились к врачам после укусов и глубоких царапин. Об этом сообщает SHOT.

В Стамбуле бездомная кошка расцарапала до крови 25-летнюю москвичку Диану. В больнице ей провели профилактику столбняка и бешенства. В Анталье 44-летнюю туристку из Калининграда Надежду кот глубоко укусил за палец, когда женщина попыталась его погладить в историческом районе города.

Контакт с бездомным животным опасен не только из-за риска бешенства. Кошачьи зубы способны оставлять глубокие проколы, в которые попадают бактерии. Одна из них — Pasteurella multocida, которая часто входит в нормальную микрофлору кошек и при попадании в рану может вызвать воспаление и абсцесс, а в редких тяжёлых случаях — поражение костей, суставов, сепсис или менингит.

ВОЗ рекомендует после укуса или царапины потенциально заражённого животного сразу промывать повреждённое место водой с мылом не менее 15 минут и обращаться за медицинской помощью. Необходимость вакцинации от бешенства определяют в зависимости от характера контакта.

По словам местных жителей, осенью уличные кошки могут вести себя более агрессивно. Они связывают это с уменьшением числа туристов, подкармливающих животных, и конкуренцией за пищу.

Проблема контактов туристов с бездомными кошками в Турции возникает не впервые. Ранее Life.ru рассказывал о российском младенце, которого госпитализировали после укуса уличного кота. Ребёнку назначили антибиотики и начали профилактику столбняка и бешенства.