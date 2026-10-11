Россиянин заболел лихорадкой денге во Вьетнаме после укуса комара

Россиянин заразился лихорадкой денге во время отдыха во Вьетнаме, но обратился к врачам только после появления сыпи и онемения ног. До этого 33-летний мужчина несколько дней пытался справиться с высокой температурой самостоятельно. Деталями он поделился в соцсетях.

Лихорадка денге у туриста из РФ во Вьетнаме. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / viet_life_rent_da_nang

Мужчине стало плохо во время ужина с женой в ресторане. Когда пара вернулась домой, температура у заболевшего поднялась до 39 градусов. Он принял жаропонижающее и следующие три дня провёл дома, не обращаясь за медицинской помощью.

Когда температура спала, россиянин решил, что пошёл на поправку, и отправился на встречу с друзьями. Однако к вечеру недомогание вернулось. На следующий день тело мужчины покрылось сыпью, а ноги начали неметь. Тогда пострадавший обратился к медикам. Диагноз — лихорадка денге — подтвердили спустя три дня. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и старается защищаться от комаров с помощью репеллента.

Денге — вирусная инфекция, которая передаётся через укусы заражённых комаров. Среди характерных симптомов — высокая температура, головная и мышечная боль, тошнота и сыпь. При этом снижение температуры не всегда означает выздоровление: болезнь может перейти в опасную фазу.

Во Вьетнаме в 2026 году зарегистрировали более 106 тысяч случаев заболевания. Власти страны ранее предупреждали о росте заболеваемости и призывали усилить профилактику.

Ранее Life.ru писал, что российские туристы в Турции столкнулись с нападениями уличных кошек: за последние дни сразу несколько человек обратились к врачам после укусов и глубоких царапин.