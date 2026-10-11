Рвота и боли: Туристы из России отравились в люксовом отеле в Египте

Российская семья пожаловалась на симптомы сильного отравления во время отдыха в египетской Хургаде. По данным SHOT, после начала отпуска в четырёхзвёздочном отеле Albatros Neverland Alf Leila Wa Leila одному из туристов потребовалась госпитализация.

Как утверждают отдыхающие, рвота и сильные боли в животе начались у родителей на второй день поездки. Супруги рассказали, что питались только на территории гостиницы, а перед обращением за помощью ели пиццу. Мужчину доставили на скорой помощи в госпиталь Хургады. Остальным членам семьи, по информации SHOT, помощь оказал врач отеля.

Позже на похожие симптомы пожаловались и другие россияне, отдыхавшие в гостинице. При этом официального в отеле давать не стали. Путёвка в эту гостиницу на семью из трёх человек обходится примерно в 250–270 тысяч рублей.

Ранее туристы из Санкт-Петербурга пожаловались на условия в четырёхзвёздочном отеле JAZ Neo Sharks Bay в Шарм-эш-Шейхе, куда отправились по путёвке стоимостью 360 тысяч рублей на четверых. Тесный номер, пятна на мебели, грязное и рваное постельное бельё с жёлтыми следами, а также испачканные полотенца. Шампунь и гель для душа, по словам туристки, оказались практически пустыми.