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Регион
Опубликовано 11 октября, 12:49

Рвота и боли: Туристы из России отравились в люксовом отеле в Египте

Туристы из России отравились пиццей в четырёхзвёздочном отеле в Хургаде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii M

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii M

Российская семья пожаловалась на симптомы сильного отравления во время отдыха в египетской Хургаде. По данным SHOT, после начала отпуска в четырёхзвёздочном отеле Albatros Neverland Alf Leila Wa Leila одному из туристов потребовалась госпитализация.

Как утверждают отдыхающие, рвота и сильные боли в животе начались у родителей на второй день поездки. Супруги рассказали, что питались только на территории гостиницы, а перед обращением за помощью ели пиццу. Мужчину доставили на скорой помощи в госпиталь Хургады. Остальным членам семьи, по информации SHOT, помощь оказал врач отеля.

Позже на похожие симптомы пожаловались и другие россияне, отдыхавшие в гостинице. При этом официального в отеле давать не стали. Путёвка в эту гостиницу на семью из трёх человек обходится примерно в 250–270 тысяч рублей.

В Египте пальма рухнула на лежаки с российскими туристами
В Египте пальма рухнула на лежаки с российскими туристами

Ранее туристы из Санкт-Петербурга пожаловались на условия в четырёхзвёздочном отеле JAZ Neo Sharks Bay в Шарм-эш-Шейхе, куда отправились по путёвке стоимостью 360 тысяч рублей на четверых. Тесный номер, пятна на мебели, грязное и рваное постельное бельё с жёлтыми следами, а также испачканные полотенца. Шампунь и гель для душа, по словам туристки, оказались практически пустыми.

Больше новостей о поездках, курортах и проблемах российских туристов — в разделе «Путешествия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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