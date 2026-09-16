€25 тысяч за мирный курс: Пашиняна наградят премией мира в Германии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 сентября получит в Германии Гессенскую премию мира размером €25 тысяч. Церемония пройдёт в земельном парламенте в Висбадене, сообщили организаторы награды.

Премию ему присудили за политику, направленную на мирное урегулирование отношений с Азербайджаном, развитие демократических институтов в Армении и сближение республики с Евросоюзом. В парламенте Гессена отдельно отметили договорённости, достигнутые Ереваном и Баку при посредничестве США в августе 2025 года.

При этом окончательный мирный договор Армении и Азербайджана пока не подписан. В Вашингтоне стороны заключили совместную декларацию, а главы МИД двух стран парафировали согласованный текст соглашения о мире и межгосударственных отношениях. В августе 2026 года Ереван подтверждал, что документ ещё ждёт подписания и ратификации.

На церемонии Пашиняна будет сопровождать министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. После вручения награды премьер встретится во Франкфурте с представителями бизнеса, а затем отправится в Дармштадт в Институт структурной прочности и системной надёжности имени Фраунгофера.

Там армянской делегации представят исследования в области водородных технологий. Гессенская премия мира вручается с 1994 года за вклад в мирное разрешение конфликтов и международное взаимопонимание.

Ранее президент России Владимир Путин назвал нерешённой проблему точного прохождения границы между Арменией и Азербайджаном, из-за чего, по его словам, сложно применять механизмы ОДКБ к спорным участкам. Глава РФ отметил, что позиции Баку и Еревана по отдельным отрезкам рубежа расходятся, поэтому вопрос требует профессиональной оценки специалистов.