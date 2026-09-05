Мир через чипы: как Nvidia помогла сделке США, Армении и Азербайджана
WSJ сообщила о роли чипов Nvidia в переговорах США с Арменией и Азербайджаном
Обложка © Life.ru
США могли использовать доступ к передовым чипам Nvidia как один из инструментов для убеждения Армении поддержать предварительное мирное соглашение с Азербайджаном, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров.
По данным издания, одним из предложений для Еревана стали расширенные разрешения на покупку ИИ-микросхем для дата-центра Firebird в городе Раздан.
Американские представители, как утверждается, рассчитывали, что более тесное экономическое сотрудничество с Вашингтоном поможет Армении согласиться на договорённости с Баку.
Проект Firebird предусматривает создание крупного центра обработки данных. Его разработчики планируют к концу 2027 года разместить там около 70 тысяч серверов Nvidia Grace Blackwell и Vera Rubin.
«Nvidia была очень важной деталью этой головоломки», — заявила бывший посол США в Армении Кристина Квин.
Напомним, 8 августа 2025 года, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию о мирном урегулировании. Документ также предусматривает создание транспортного маршрута между Азербайджаном и Нахичеванью, получившего название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.