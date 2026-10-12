₽250 млн, футбольный клуб и бизнес жены: Обыски у мэра Новороссийска приняли новый оборот

Обыски в администрации Новороссийска могут быть связаны с перечислением около 250 миллионов рублей от застройщиков организациям, имеющим отношение к футбольному клубу «Черноморец» и семье главы города Андрея Кравченко. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash со ссылкой на данные силовиков.

По информации канала, в 2024 году городские власти заключили с двумя строительными компаниями договоры о комплексном развитии территорий. Впоследствии Кравченко подписал дополнительные соглашения, предусматривающие перечисление застройщиками «добровольных пожертвований» в две автономные некоммерческие организации. Предполагается, что около четверти миллиарда рублей могли поступить на их счета вместо городского бюджета.

Одна из этих структур связана с ФК «Черноморец», президентом которого является сам градоначальник. Вторую организацию, АНО «Город счастья», возглавляет супруга чиновника. Именно перечисления в пользу этих объединений, по предварительным сведениям, могли привлечь внимание правоохранительных органов.

Помимо финансовых операций, у силовиков возникли вопросы к строительству гостиничного комплекса рядом с воинской частью. Как утверждает Kub Mash, объект возводили без необходимого согласования с Министерством обороны. Ещё одним возможным направлением проверки стало открытие торгового центра «Аквамол», который суд признал незаконной постройкой.

Напомним, 12 октября стало известно о проведении оперативных мероприятий в администрации Новороссийска. Сотрудники правоохранительных органов пришли в том числе в рабочий кабинет Андрея Кравченко. По сведениям журналиста Андрея Кошика, силовики изъяли документы, однако задержаний среди чиновников не последовало.