Совладелец «Торпедо» Соболев частично признал вину в подкупе арбитров

Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев частично признал вину по уголовному делу о подкупе арбитров во время более 20 матчей. Свою позицию он обозначил во время заседания Симоновского суда Москвы.

«Признаю частично. Фактически», — ответил Соболев на вопрос суда после оглашения обвинительного заключения.

Ранее по этому делу его позиция была другой. В июне 2025 года адвокат Соболева говорил, что тот не признаёт вину в инкриминируемых ему деяниях.

По версии обвинения, фигуранты пытались воздействовать на результаты матчей «Торпедо» с помощью денежных выплат арбитрам. В материалах дела фигурируют предложения вознаграждений за нужный исход встреч, назначение пенальти и удаления игроков соперника.