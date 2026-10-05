Совладелец «Торпедо» Соболев частично признал вину в подкупе арбитров
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Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев частично признал вину по уголовному делу о подкупе арбитров во время более 20 матчей. Свою позицию он обозначил во время заседания Симоновского суда Москвы.
«Признаю частично. Фактически», — ответил Соболев на вопрос суда после оглашения обвинительного заключения.
Ранее по этому делу его позиция была другой. В июне 2025 года адвокат Соболева говорил, что тот не признаёт вину в инкриминируемых ему деяниях.
По версии обвинения, фигуранты пытались воздействовать на результаты матчей «Торпедо» с помощью денежных выплат арбитрам. В материалах дела фигурируют предложения вознаграждений за нужный исход встреч, назначение пенальти и удаления игроков соперника.
Ранее Life.ru рассказывал о материалах дела, согласно которым арбитрам могли предлагать до 3 млн рублей за нужный результат матча. Отдельные выплаты, по версии обвинения, предусматривались за пенальти и удаления футболистов соперника. Число договорных матчей с участием «Торпедо» в деле достигло 22. Обвинения в получении взяток были предъявлены 13 арбитрам, обслуживавшим встречи Первой лиги.
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