26-летний белорус украл резиновую «подружку» из секс-шопа в Москве

Резиновый полуторс в форме попы стоимостью 21 тысяча рублей обернулся для 26-летнего гражданина Белоруссии уголовным делом и 240 часами обязательных работ. Такой приговор вынес Черёмушкинский суд Москвы, сообщает SHOT.

Мужчина зашёл в секс-шоп и попросил продавца показать ему ягодичный мастурбатор, а также принести смазку. Цена товара оказалась для посетителя слишком высокой, но уходить с пустыми руками он не захотел. Покупатель взял «попу» под мышку и направился к выходу, не реагируя на требования сотрудников остановиться. Из-за открытого хищения его действия квалифицировали как грабёж.

Скрыться незамеченным мужчине не удалось: его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Позже подозреваемого задержали полицейские, а похищенный товар изъяли. На заседании обвиняемый признал вину и принёс извинения. Суд учёл, что мужчина работает и материально помогает родителям и бабушке, после чего назначил ему 240 часов обязательных работ.

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