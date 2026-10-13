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Регион
Опубликовано 13 октября, 12:56

27 лет тайны: Загадку останков в дрейфующей лодке раскрыли с помощью ДНК

Во Флориде спустя 27 лет опознали женщину, чьи останки нашли на лодке

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Во Флориде спустя 27 лет установили личность женщины, чьи останки обнаружили на дрейфующей лодке. Новые технологии и ДНК-экспертиза позволили установить, кому принадлежало тело, сообщает People.

Полиция узнала о находке 29 сентября 1999 года после звонка неизвестного мужчины. Он представился бойфрендом пропавшей женщины и заявил правоохранителям, что она была склонна к самовредительству.

Вскоре полицейские обнаружили тело на моторной лодке, которая дрейфовала у берега. Из-за сильного разложения останков установить личность погибшей тогда не удалось.

Прорыв в расследовании произошёл только в 2026 году. Проведённая ДНК-экспертиза показала, что останки принадлежали Куми Дойлин Маккатчен, которой на момент смерти было 56 лет.

Предполагается, что женщина умерла от передозировки наркотиками и алкоголем. Не исключается версия, что она намеренно довела себя до опасного состояния.

Таким образом, спустя почти три десятилетия следователям удалось установить личность женщины. Её останки были обнаружены ещё в 1999 году, однако окончательно идентифицировать погибшую смогли только после применения новых технологий.

Скелет нашли в 1977-м: В США спустя 49 лет установили личность пропавшей школьницы
Скелет нашли в 1977-м: В США спустя 49 лет установили личность пропавшей школьницы

В США расследователи всё чаще используют современные методы ДНК-анализа, чтобы устанавливать личности людей, чьи останки годами оставались неопознанными. В июле Life.ru рассказывал, как во Флориде спустя более 40 лет идентифицировали останки 23-летней Роуз Мари Гейхарт, исчезнувшей в 1985 году. Останки женщины обнаружили каякеры в канале Кейп-Корала ещё в мае 2024 года. После генетической экспертизы правоохранители смогли подтвердить личность погибшей, а затем возобновили расследование обстоятельств её смерти.

Больше новостей о преступлениях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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