27 лет тайны: Загадку останков в дрейфующей лодке раскрыли с помощью ДНК
Во Флориде спустя 27 лет опознали женщину, чьи останки нашли на лодке
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Во Флориде спустя 27 лет установили личность женщины, чьи останки обнаружили на дрейфующей лодке. Новые технологии и ДНК-экспертиза позволили установить, кому принадлежало тело, сообщает People.
Полиция узнала о находке 29 сентября 1999 года после звонка неизвестного мужчины. Он представился бойфрендом пропавшей женщины и заявил правоохранителям, что она была склонна к самовредительству.
Вскоре полицейские обнаружили тело на моторной лодке, которая дрейфовала у берега. Из-за сильного разложения останков установить личность погибшей тогда не удалось.
Прорыв в расследовании произошёл только в 2026 году. Проведённая ДНК-экспертиза показала, что останки принадлежали Куми Дойлин Маккатчен, которой на момент смерти было 56 лет.
Предполагается, что женщина умерла от передозировки наркотиками и алкоголем. Не исключается версия, что она намеренно довела себя до опасного состояния.
Таким образом, спустя почти три десятилетия следователям удалось установить личность женщины. Её останки были обнаружены ещё в 1999 году, однако окончательно идентифицировать погибшую смогли только после применения новых технологий.
В США расследователи всё чаще используют современные методы ДНК-анализа, чтобы устанавливать личности людей, чьи останки годами оставались неопознанными. В июле Life.ru рассказывал, как во Флориде спустя более 40 лет идентифицировали останки 23-летней Роуз Мари Гейхарт, исчезнувшей в 1985 году. Останки женщины обнаружили каякеры в канале Кейп-Корала ещё в мае 2024 года. После генетической экспертизы правоохранители смогли подтвердить личность погибшей, а затем возобновили расследование обстоятельств её смерти.
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