27 лет тайны: Загадку останков в дрейфующей лодке раскрыли с помощью ДНК

Во Флориде спустя 27 лет установили личность женщины, чьи останки обнаружили на дрейфующей лодке. Новые технологии и ДНК-экспертиза позволили установить, кому принадлежало тело, сообщает People.

Полиция узнала о находке 29 сентября 1999 года после звонка неизвестного мужчины. Он представился бойфрендом пропавшей женщины и заявил правоохранителям, что она была склонна к самовредительству.

Вскоре полицейские обнаружили тело на моторной лодке, которая дрейфовала у берега. Из-за сильного разложения останков установить личность погибшей тогда не удалось.

Прорыв в расследовании произошёл только в 2026 году. Проведённая ДНК-экспертиза показала, что останки принадлежали Куми Дойлин Маккатчен, которой на момент смерти было 56 лет.

Предполагается, что женщина умерла от передозировки наркотиками и алкоголем. Не исключается версия, что она намеренно довела себя до опасного состояния.

Таким образом, спустя почти три десятилетия следователям удалось установить личность женщины. Её останки были обнаружены ещё в 1999 году, однако окончательно идентифицировать погибшую смогли только после применения новых технологий.