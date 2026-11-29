Две буквы в имени обернулись для 27-летнего жителя Петербурга пропущенным рейсом во Вьетнаме. Мужчина столкнулся с проблемой при регистрации на самолёт из-за того, что его имя в загранпаспорте и билете было написано по-разному.

Инцидент произошёл в середине ноября, когда россиянин возвращался из отпуска. Он собирался вылететь с острова Фукуок в Ханой рейсом авиакомпании VietJet Air, однако сотрудница аэропорта долго не могла найти его бронирование в системе.

Причина оказалась в транслитерации имени Семён. В загранпаспортах оно нередко записывается как SEMEN, что в английском языке означает «сперма». При покупке билета использовали другой вариант — SEMYON. Именно несовпадение двух букв и создало проблему.

Пассажира направили к представителям авиакомпании, где ему пришлось заполнять документы для исправления данных и оплачивать дополнительную комиссию. Пока мужчина разбирался с формальностями, время посадки подходило к концу.

Когда петербуржец вернулся к стойке регистрации, сотрудники уже обслуживали пассажиров следующего рейса. Мужчина попытался пройти без очереди, но другие путешественники уступать ему место не захотели. В результате он не успел на свой самолёт, отмечает «База».

Как именно россиянин продолжил путешествие и удалось ли ему в итоге добраться домой, не уточняется. При этом история напоминает о необходимости проверять написание имени и фамилии при бронировании: данные в международном авиабилете должны соответствовать загранпаспорту.

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