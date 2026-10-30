Медовый месяц может сорваться из-за одной строчки в билете: Что важно знать молодожёнам

Свадьба прошла, билеты на медовый месяц давно куплены, но вместо путешествия молодожёнов может ждать неприятный сюрприз прямо в аэропорту. Если после заключения брака один из супругов сменил фамилию, а авиабилет остался оформлен на старую, пассажиру могут отказать в посадке. Однако срочно переоформлять все документы нужно не всегда. Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнёры» Надежда Швырева рассказала Life.ru, в каких случаях можно лететь со старым паспортом и как избежать проблем при регистрации.

По словам юриста, всё зависит от того, успел ли человек получить новый паспорт и какие правила установила авиакомпания. Согласно пунктам 24 и 25 Положения о паспорте гражданина РФ, утверждённого постановлением Правительства № 2267 от 23 декабря 2023 года, после смены фамилии на замену внутреннего паспорта отводится 90 календарных дней. При этом прежний документ остаётся действительным до оформления нового, но не дольше указанного срока. Поэтому, если путешествие запланировано сразу после свадьбы, можно воспользоваться паспортом на старую фамилию, пока он действителен. Главное, чтобы данные в билете совпадали с документом, который пассажир предъявит при регистрации на рейс.

Если авиабилеты приобретены до регистрации брака, а после свадьбы один из супругов сменил фамилию, необходимо учитывать сроки действия паспортов и правила конкретной авиакомпании. Несовпадение фамилии в билете и документе может стать основанием для отказа в перевозке. Надежда Швырева Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнёры»

Если паспорт уже заменён, оставлять билет со старой фамилией без согласования с перевозчиком нельзя. Нужно заранее обратиться в авиакомпанию и уточнить порядок исправления персональных данных. Единой процедуры для всех перевозчиков не существует: где-то достаточно написать в чат поддержки и отправить новый паспорт вместе со свидетельством о браке, а где-то потребуется обратиться непосредственно по месту покупки билета.

При этом самостоятельное исправление фамилии через сайт некоторых авиакомпаний допускается только при небольших опечатках, например не более чем в трёх буквах. Полноценная смена фамилии после свадьбы оформляется по правилам конкретного перевозчика. В отдельных случаях компания может внести изменения бесплатно, если пассажир предоставит подтверждающие документы и выполнит установленные условия. Однако обратиться лучше до начала регистрации на рейс. У других перевозчиков процедура может оказаться платной, а возможность исправления данных, стоимость и перечень документов зависят от правил авиакомпании и условий оформления билета. Некоторые компании прямо предупреждают, что расхождение персональных данных может стать причиной отказа в перевозке.

Для заграничных поездок действуют другие сроки. Согласно статье 8.1 Федерального закона № 114-ФЗ от 15 августа 1996 года, загранпаспорт становится недействительным по истечении шести месяцев после изменения фамилии. Таким образом, сразу после свадьбы менять документ необязательно: в течение этого периода старый загранпаспорт можно использовать для международных поездок, если он не утратил силу по другим причинам.

Но и здесь есть нюансы. Российские правила не гарантируют, что иностранное государство разрешит въезд по загранпаспорту с прежней фамилией. Поэтому перед путешествием необходимо проверить требования страны назначения и транзита, условия визы, а также убедиться, что сведения в авиабилете, страховке и бронировании гостиницы соответствуют документам. Особенно внимательно к этому стоит отнестись тем, кто уже поменял внутренний паспорт, но продолжает пользоваться заграничным на старую фамилию. В таком случае адвокат рекомендует взять с собой свидетельство о браке.

Перед вылетом Швырева советует проверить сроки действия обоих паспортов, сверить фамилию в билете с документом, по которому предстоит лететь, и при необходимости заблаговременно запросить исправление данных у авиакомпании. Для международных рейсов дополнительно нужно уточнить правила въезда и транзита, а после корректировки билета обязательно получить подтверждение от перевозчика. Планировать всё это лучше ещё до свадьбы, учитывая дату регистрации брака и сроки замены документов: так можно избежать лишних расходов и неприятностей в аэропорту.

«Свидетельство о браке подтверждает изменение фамилии, но не обязывает авиакомпанию допустить пассажира к перевозке при несоответствии документов», — подчеркнула адвокат.

Ранее Life.ru рассказывал, почему помятый или поцарапанный паспорт ещё не обязательно считается недействительным. Адвокат объяснил, что небольшие пятна, потёртости и даже погрызенный питомцем уголок не страшны, если страницы целы, защитные элементы сохранились, а личные данные легко читаются. Но если повреждены важные сведения, фотография или листы документа, паспорт придётся заменить. Самостоятельно подклеивать страницы или стирать надписи юрист не советует: лучше обратиться в МФЦ или МВД.