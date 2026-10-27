Собака погрызла, ребёнок разрисовал: Юрист объяснил, когда паспорт всё ещё действителен

Помятая обложка, небольшие пятна и потёртости не обязательно превращают российский паспорт в недействительный документ. Главное, чтобы сохранились защитные элементы, целостность страниц и возможность прочитать все необходимые сведения. Об этом РИАМО рассказал адвокат Андрей Сергеев.

«Распространено мнение, что любая царапина или пятно лишают паспорт силы. Это не так», — подчеркнул юрист.

По его словам, даже если домашний питомец погрыз уголок страницы или повредил обложку, удостоверение личности может оставаться пригодным. Другое дело — утраченный фрагмент листа с важными отметками, повреждённая фотография или нечитаемые персональные данные. В подобных ситуациях потребуется замена.

Отдельные сложности могут возникнуть из-за детских рисунков. Если изображение появилось на пустой странице, вопрос о действительности документа не столь однозначен. Однако банки, нотариусы и другие организации могут отказаться его принимать.

Пытаться самостоятельно стереть надписи, подклеить страницы или восстановить защитную плёнку адвокат не советует. Такие действия способны окончательно испортить паспорт и вызвать подозрения в его подлинности.

При этом случайная порча документа ребёнком или животным сама по себе не означает обязательного штрафа. Ответственность за умышленное повреждение и использование недействительного удостоверения личности регулируется отдельно.

Если возникли сомнения, Сергеев рекомендует обратиться в МФЦ или миграционное подразделение МВД. Госпошлина за замену испорченного паспорта составляет 1500 рублей.