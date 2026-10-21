Россия заняла 50-е место в рейтинге паспортов, несмотря на расширение безвиза

Россия опустилась на четыре строчки в мировом рейтинге паспортов, хотя количество доступных направлений для поездок без предварительного оформления визы увеличилось. Согласно обновлённому индексу Henley Passport Index, российский документ занял 50-е место и позволяет посещать 114 направлений. Об этом сообщает компания Henley & Partners.

Рейтинг оценивает свободу международных путешествий по числу государств и территорий, куда граждане могут отправиться без получения визы заранее. Всего специалисты учитывают 227 направлений, а в исследовании представлены 199 паспортов, распределённых по 106 позициям.

По сравнению с январём 2026 года российский паспорт потерял четыре места, переместившись с 46-й на 50-ю строчку. Однако доступных направлений стало даже больше: их количество выросло со 113 до 114. Изменение позиции связано не только с российскими показателями, но и с результатами других стран.

Первое место второй год подряд удерживает Сингапур. Его гражданам доступны 193 направления без предварительного оформления визы. Вторую строчку разделили Япония, Южная Корея и Объединённые Арабские Эмираты — по 188.

В верхней части рейтинга также находятся многие европейские государства. США заняли десятое место с показателем 180 направлений, а Великобритания расположилась на шестой позиции с доступом к 184.

Неподалёку от России оказались Венесуэла, занявшая 49-е место, а также Турция и Катар, разделившие 51-ю строчку. Китай расположился на 62-й позиции с 83 доступными направлениями. Самые низкие показатели зафиксированы у Афганистана, Сирии и Ирака. Владельцы афганского паспорта могут посещать без предварительной визы 22 направления, сирийского — 25, иракского — 28.

В августе Life.ru сообщал о расширении возможностей для поездок россиян в Китай. По данным Ассоциации туроператоров России, за первый квартал 2026 года страну посетили 690 тысяч туристов из РФ — на 53,7% больше, чем годом ранее. Рост интереса связывали в том числе с упрощением визовых правил. Китай продлил безвизовый режим для россиян, благодаря чему путешественники получили возможность планировать поездки и на следующий год.