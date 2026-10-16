Дырки в загранпаспорте: Как вернуться из Таиланда, если документ сделали негодным

Оснований считать, что сотрудники иммиграционной службы и отельеры Таиланда намеренно портят загранпаспорта российских туристов, нет. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) объяснили, что отдельные повреждения документов не всегда делают их недействительными, однако путешественникам следует внимательно проверять паспорта после прохождения контроля.

«Оснований говорить о намеренной порче именно российских паспортов или специальном распоряжении на этот счёт нет. Отдельный сотрудник может действовать неаккуратно, однако такие случаи не следует без дополнительных подтверждений представлять как массовую практику», — пояснил руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль, слова которого приводит РСТ.

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В РСТ подчеркнули, что небольшое отверстие от металлической скобы само по себе не означает, что паспорт автоматически становится недействительным. Важно оценить, пострадали ли защитные элементы, фотография, машиночитаемая зона и целостность бланка. Особое значение имеет возможность прочитать персональные данные и установить подлинность документа.

Тем не менее россиянам следует проверять загранпаспорт каждый раз после передачи сотрудникам аэропорта, гостиницы или иммиграционной службы. Если к страницам прикрепили бумагу, не следует самостоятельно вырывать скобы или с силой отклеивать наклейки, поскольку это может усугубить повреждения. Лучше попросить сотрудника аккуратно снять документы, а при необходимости заранее предупредить, чтобы паспорт не скрепляли степлером.

Фото © Mash

Если повреждения оказались серьёзными, туристу рекомендуют немедленно обратиться к старшему сотруднику иммиграционной службы, зафиксировать обстоятельства случившегося и сфотографировать документ. После этого необходимо связаться с российским консульством и уточнить, можно ли продолжать пользоваться загранпаспортом. Если его признают непригодным, дипломаты объяснят порядок оформления документа для возвращения на родину.