Тройную не дадут: Россиянам назвали ограничения при выборе фамилии после свадьбы

Россияне не могут получить тройную фамилию непосредственно при регистрации брака. Общая фамилия супругов может состоять максимум из двух частей, соединённых дефисом, рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Это ограничение прямо закреплено российским законодательством.

Молодожёнам доступно несколько вариантов. Они могут выбрать общей фамилию мужа или жены, сохранить каждый свою добрачную либо образовать двойную фамилию.

«Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной. Общая фамилия супругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединённых при написании дефисом», — пояснил Машаров в беседе с нашими коллегами из ТАСС.

Такое правило закреплено в статье 32 Семейного кодекса РФ. Закон также устанавливает равные права супругов: муж вправе взять фамилию жены точно так же, как жена — фамилию мужа. При этом изменение фамилии одного супруга автоматически не меняет фамилию второго.

Отдельное ограничение касается пар, которые хотят после свадьбы придумать себе совершенно новую общую фамилию. Сделать это непосредственно во время регистрации брака нельзя. Однако после свадьбы каждый из супругов может обратиться в ЗАГС и пройти обычную процедуру перемены имени.

Порядок записи фамилий при регистрации брака дополнительно закреплён в федеральном законе «Об актах гражданского состояния». Согласно ему, общая фамилия может состоять не более чем из двух фамилий.