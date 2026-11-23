Смертельный пар: 27-летняя девушка с особенностями здоровья погибла в бане под Калининградом
В Калининградской области девушка погибла после выброса пара в бане
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В Калининградской области 27-летняя девушка погибла в бане после сильного выброса пара. Трагедию связывают с неисправностью датчика температуры, сообщили в региональном СК.
Девушка находилась в парилке частного дома в Полесском районе вместе с матерью. Когда женщина ненадолго вышла, оборудование дало сбой, после чего произошёл резкий выброс горячего пара.
Из-за особенностей здоровья пострадавшая не смогла самостоятельно покинуть помещение. Девушка скончалась на месте. О случившемся стало известно вечером 21 ноября, когда правоохранителям сообщили об обнаружении тела с термическими ожогами. Следователи организовали доследственную проверку и осмотрели место происшествия.
Точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, сотрудники СК изучают техническую документацию на банное оборудование и выясняют, кто занимался его производством и поставкой. Специалистам предстоит оценить качество и безопасность устройств.
Ранее Life.ru сообщал о гибели 12-летнего мальчика в бане в Свердловской области. По предварительной версии полиции, ребёнок мог отравиться угарным газом из-за закрытой печной заслонки. После трагедии было возбуждено уголовное дело.