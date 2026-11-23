В Калининградской области 27-летняя девушка погибла в бане после сильного выброса пара. Трагедию связывают с неисправностью датчика температуры, сообщили в региональном СК.

Девушка находилась в парилке частного дома в Полесском районе вместе с матерью. Когда женщина ненадолго вышла, оборудование дало сбой, после чего произошёл резкий выброс горячего пара.

Из-за особенностей здоровья пострадавшая не смогла самостоятельно покинуть помещение. Девушка скончалась на месте. О случившемся стало известно вечером 21 ноября, когда правоохранителям сообщили об обнаружении тела с термическими ожогами. Следователи организовали доследственную проверку и осмотрели место происшествия.

Точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, сотрудники СК изучают техническую документацию на банное оборудование и выясняют, кто занимался его производством и поставкой. Специалистам предстоит оценить качество и безопасность устройств.