Главную новогоднюю ёлку России доставят в Московский Кремль вечером 9 декабря. Огромное дерево привезут из Подмосковья на специальном автопоезде, за рулём которого по традиции будет Дед Мороз. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Управления делами президента РФ.

Праздничный автопоезд проследует через Спасские ворота Кремля. Конечной точкой маршрута станет Соборная площадь, где ёлку установят и украсят к встрече 2027 года.

В этом году главную лесную красавицу нашли в Воронинском участковом лесничестве городского округа Клин. Её высота достигает 27 метров, возраст составляет 95 лет, а диаметр ствола — 72 сантиметра. Дерево отличается густой кроной правильной пирамидальной формы.

Спилить ель планируют 7 декабря, после чего её подготовят к транспортировке в столицу. Подходящее дерево выбирали несколько месяцев: специалисты обследовали леса Подмосковья, преодолев около трёх тысяч километров и оценив 20 претенденток.

При отборе учитывали не только высоту и красоту дерева, но и его способность выдерживать перепады температур, морозы и сильный ветер. Клинский округ станет поставщиком главной новогодней ели во второй раз — прежде дерево для Кремля здесь находили в 2010 году.

Традиция привозить главную ёлку страны из Московской области существует с 2007 года. Каждый декабрь её устанавливают на Соборной площади Кремля, превращая исторический центр столицы в одну из главных праздничных площадок России.

Ранее сообщалось, что родители, которым по рабочему графику предстоит трудиться в новогодние праздники, могут попросить работодателя освободить их от смены, чтобы провести каникулы с детьми. Однако предоставлять такой выходной наниматель не обязан. О том, на какую поддержку могут рассчитывать семьи и как договориться с руководством — в материале Life.ru.