«В рамках закона и настроения»: Россиянам разрешили встретить Новый год раньше срока
Психолог Полякова: Ёлку можно нарядить уже в ноябре, если это приносит радость
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Если хочется нарядить ёлку уже в ноябре, ждать декабря незачем, считает клинический психолог Ольга Полякова. По её словам, когда дни становятся короче, огни гирлянд и любимые украшения вызывают тёплые воспоминания и помогают переключиться с повседневных забот на ожидание праздника.
«Никакого административного кодекса для новогоднего декора не существует. Можно всё — в рамках закона и собственного хорошего настроения», — пояснила собеседница РИА «ФедералПресс».
В семье с детьми иногда стоит чуть подождать, особенно если ребёнок ждёт момента, когда все вместе достанут игрушки и начнут наряжать ёлку. Тогда и предвкушение станет частью праздника. А взрослые могут выбрать любой день, пока украшение дома приносит радость и не превращается в обязанность, добавила специалист.
Ранее Life.ru выяснил, как нарядить ёлку и дом к Новому году-2027 почти без лишних трат и превратить подготовку в семейный праздник. Цепочка из бумажных колец, пряник на ленточке и стеклянный космонавт снова оказались в моде.