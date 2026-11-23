Если хочется нарядить ёлку уже в ноябре, ждать декабря незачем, считает клинический психолог Ольга Полякова. По её словам, когда дни становятся короче, огни гирлянд и любимые украшения вызывают тёплые воспоминания и помогают переключиться с повседневных забот на ожидание праздника.

«Никакого административного кодекса для новогоднего декора не существует. Можно всё — в рамках закона и собственного хорошего настроения», — пояснила собеседница РИА «ФедералПресс».

В семье с детьми иногда стоит чуть подождать, особенно если ребёнок ждёт момента, когда все вместе достанут игрушки и начнут наряжать ёлку. Тогда и предвкушение станет частью праздника. А взрослые могут выбрать любой день, пока украшение дома приносит радость и не превращается в обязанность, добавила специалист.