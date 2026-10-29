28 из 32 энергоблоков: Путин раскрыл масштабы лидерства России в мировой атомной энергетике

Россия занимает ведущие позиции в мировой энергетике, особенно в сфере строительства атомных электростанций за рубежом. Об этом президент Владимир Путин заявил 29 октября на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

«Безусловно, Россия один из мировых лидеров в сфере энергетики вообще и в атомной энергетике в частности», — подчеркнул глава государства.

В подтверждение своих слов Путин привёл данные о строительстве атомных энергоблоков за пределами стран, в которых находятся компании-подрядчики. По его словам, подавляющее большинство таких проектов реализует российская госкорпорация «Росатом».

«Из 32 блоков атомных электростанций, которые строятся в третьих странах всеми компаниями мира, 28 блоков возводятся российской компанией Росатом», — заявил президент.

Российский лидер также подтвердил готовность Москвы продолжать и расширять сотрудничество с африканскими государствами в энергетической отрасли. Россия заинтересована в реализации совместных проектов, в том числе связанных с развитием атомной энергетики на континенте.

«Росатом» уже участвует в крупных международных проектах по строительству АЭС. Одним из наиболее известных примеров является атомная электростанция «Эль-Дабаа» в Египте, где при участии российской стороны возводятся четыре энергоблока. Развитие энергетической инфраструктуры входит в число направлений экономического сотрудничества, обсуждаемых на третьем саммите Россия — Африка в Москве.

Накануне Владимир Путин рассказал о преимуществах российских плавучих атомных электростанций перед зарубежными разработками. Президент привёл в пример станцию «Академик Ломоносов», которая уже находится в эксплуатации. Он подчеркнул, что российские специалисты не ограничились проектированием таких объектов, а сумели воплотить технологию на практике.