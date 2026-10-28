Запад обещает, Россия строит: Путин рассказал о конкуренции в сфере малых атомных станций

Россия успешно конкурирует с западными компаниями в сфере атомной энергетики, не связывая деловое сотрудничество с политическими разногласиями. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время осмотра выставки на полях саммита Россия — Африка.

Глава государства обратил внимание на успехи «Росатома» в строительстве плавучих атомных электростанций малой мощности. По его словам, такие энергетические объекты востребованы при определённых условиях благодаря своей эффективности.

«Это достаточно эффективно: в определённых условиях они востребованы», — отметил российский лидер.

Путин также рассказал о конкуренции с зарубежными компаниями, которые проявляют интерес к развитию малой атомной энергетики. В частности, он упомянул французских, японских и американских производителей.

«И наши конкуренты, мы с ними вне политики работаем, это французские компании, японские компании, американские — они все говорят, что они готовы разрабатывать малые электростанции. Но пока ещё на практике никто ничего не сделал», — подчеркнул президент.

Россия уже эксплуатирует плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов» на Чукотке и развивает новые проекты энергоблоков малой мощности. Такие решения рассматриваются в том числе для энергоснабжения удалённых районов и промышленных объектов.

Тема атомной энергетики обсуждается и в рамках сотрудничества России с африканскими государствами. В частности, 28 октября «Росатом» подписал с Того меморандум о сотрудничестве в сфере мирного атома, предусматривающий изучение возможностей применения плавучих энергоблоков.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин заявил о мировом лидерстве России по строительству атомных энергоблоков за рубежом. На встрече с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым президент отметил, что госкорпорация реализует зарубежные проекты на основе современных технологий, часть которых, по его словам, отсутствует у конкурентов.