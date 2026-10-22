Четыре реактора на плаву: «Росатом» раскрыл масштаб новых атомных проектов за рубежом

«Росатом» намерен в 2027 году приступить к сооружению как минимум четырёх новых атомных энергоблоков за пределами России. При этом аналогичное количество уже строящихся объектов планируется ввести в эксплуатацию. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.

По словам руководителя компании, сейчас в мире возводятся 34 энергоблока по экспортным контрактам, причём 28 из них реализует российская сторона. Таким образом, на «Росатом» приходится более 80% международного рынка строительства АЭС.

В следующем году четыре действующие стройки должны перейти на завершающий этап. После запуска установки передадут зарубежным заказчикам либо госкорпорация самостоятельно займётся их эксплуатацией. Освободившиеся позиции в портфеле проектов предполагается восполнить новыми объектами.

Одним из перспективных направлений станет Индонезия. Лихачёв напомнил о достигнутых договорённостях по размещению двух плавучих атомных электростанций, каждая из которых будет оборудована парой реакторов.

«Вот вам ещё четыре энергоблока», — подчеркнул глава компании.